Romania: stampa, Popescu Tariceanu rinuncia a candidatura alla presidenza (5)

- Il governo di Bucarest sta pensando ad un rimpasto, ha detto il primo ministro Viorica Dancila, alla fine della recente riunione del comitato esecutivo nazionale della formazione politica, sottolineando che il partito che guida non accetterà "un ultimatum" da parte dell'Alleanza liberale democratica (Alde). "Il Psd non accetta un ultimatum. Credo che le discussioni all'interno di un'alleanza siano discussioni fondate su un dialogo costruttivo. Non possiamo parlare di un'ultimatum dato da Psd ad Alde o da Alde a Psd. Ho discusso con il presidente di Alde, Calin Popescu Tariceanu, del programma di governance: abbiamo parlato anche di una ristrutturazione. All'interno del comitato esecutivo nazionale abbiamo discusso del rimpasto. Non prevediamo una vera e propria ristrutturazione nel prossimo futuro, ma stiamo pensando ad un rimpasto dei ministri che non non hanno avuto dei risultati e all'adeguamento del programma di governo in modo da soddisfare le esigenze della popolazione". (segue) (Rob)