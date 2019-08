Mercosur-Efta: siglato accordo su Trattato di Libero scambio

- Dopo due anni di intensi negoziati il Mercato comune dell'America del Sud (Mercosur), - blocco composto da Argentina, Brasile, Paraguay ed Uruguay - e l'Associazione europea di libero scambio (Efta) - composta da Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein - hanno raggiunto un accordo su un trattato di libero scambio. L'accordo, segnala una nota ufficiale del Mercosur, è stato firmato lo scorso venerdì 23 agosto al termine del decimo round di negoziati e include aspetti attinenti all'eliminazione di dazi, ma anche questioni di ordine normativo in relazione a servizi, investimenti, semplificazione del commercio, cooperazione doganale, misure sanitarie e fitosanitarie, sviluppo sostenibile, concorrenza, difesa commerciale e proprietà intellettuale. Per entrare in vigore il trattato dovrà essere ratificato dagli otto parlamenti dei paesi integranti i due blocchi, processo che si prevede possa durare circa due anni. (segue) (Abu)