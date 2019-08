Repubblica Ceca: negoziati altri 220 milioni di corone per l'assistenza sanitaria

- Il ministero della Salute ceco riceverà 220 milioni di corone (circa otto milioni e mezzo di euro) in aggiunta al bilancio 2020. Lo ha comunicato il ministro della Salute Adam Vojtech dopo un incontro con il responsabile del dicastero delle Finanze Alena Schillerova. Secondo le dichiarazioni di Vojtech 100 milioni di corone (circa 3,8 milioni di euro) andranno a sostenere le istituzioni in cui sono formati i giovani medici, la stessa cifra andrà alla trasformazione degli ospedali psichiatrici, circa 20 milioni di corone (circa 8 mila di euro) andranno ai sussidi degli ospizi. La maggior parte dei soldi per l'assistenza sanitaria non proviene dal bilancio statale ma dall'assicurazione sanitaria pubblica che per l'anno prossimo prevede 346 miliardi di corone (circa 13 miliardi di euro) per il ministero della Salute. Invece 77 miliardi di corone (circa 3 miliardi di euro) del bilancio statale andranno al sostegno dei cosiddetti assicurati statali ovvero pensionati, bambini e disoccupati che sono circa 5,9 milioni. (Vap)