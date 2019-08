Traffico Milano: A4, riaperto tratto Bs ovest e bivio con la Bre.Be.Mi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade comunica in una nota che sulla A4 Milano - Brescia è stato riaperto il tratto tra Brescia ovest e il bivio con la Bre.Be.Mi, in direzione di Milano, precedentemente chiuso a causa di un incidente autonomo di un mezzo pesante. Al momento si transita su tutte le corsie e si registrano 6 chilometri di coda in corrispondenza dell'uscita di Brescia ovest, in progressivo miglioramento. (com)