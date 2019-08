Ostia: Bordoni (FI), mercoledì depositeremo corona fiori in onore Sant’Agostino

- "Mercoledì 28 agosto alle ore 11.00, in piazza della stazione Vecchia depositeremo una corona di fiori presso la statua di Sant'Agostino, patrono della Città. Un momento importante e sentito per i cittadini del litorale”. Lo afferma in una nota Davide Bordoni, consigliere capitolino di Forza Italia. “La statua dedicata al Patrono, opera realizzata dal maestro Augusto Ranocchi, fu benedetta prima in forma solenne da Papa Giovanni Paolo II (Karol Wojtyla), santificato il 27 aprile del 2014, e poi dall'allora Cardinale Joseph Ratzinger divenuto pochi mesi dopo Papa Benedetto XVI. Un momento di comunione sociale e religiosa – sottolinea Bordoni - che rinnoviamo ogni anno con gioia. Una semplice preghiera, guidata dal parroco don. Salvatore Tanzillo, e un mazzo di fiori sulla statua bronzea in piazza stazione Vecchia, accanto alla sede del locale municipio”.(Rer)