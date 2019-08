Thailandia: in corso la 40ma edizione dell'assemblea inter-parlamentare Asean

- Si è aperta ieri a Bangkok e proseguirà fino al 30 agosto la 40ma Assemblea inter-parlamentare dei paesi dell'Asean (Aipa), l'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, a cui partecipano i presidenti delle assemblee nazionali dei dieci paesi membri: Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Singapore, Thailandia, Vietnam. Il tema di quest'anno è come "Migliorare le relazioni parlamentari per una comunità sostenibile"; a presiedere l'assemblea è Chuan Leekpai, presidente della Camera dei rappresentati thailandese. Ieri i leader dei parlamenti nazionali sono giunti a Bangkok, dove, oltre alla sessione plenaria, si riuniranno anche il comitato esecutivo, la riunione delle donne parlamentari dell'Aipa (Waipa) e i comitati per le questioni politiche, sociali e organizzative; i leader parteciperanno inoltre al dialogo con gli osservatori. La presidente dell'Assemblea nazionale vietnamita Nguyen Thị Kim Ngan coglierà anche l'occasione per una visita ufficiale in Thailandia, con cui il Vietnam intrattiene una partnership strategica. (Fim)