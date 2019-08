Russia: Banca centrale prevede crescita investimenti statali e accelerazione economia in terzo trimestre 2019

- La Banca centrale della Federazione Russa prevede un aumento degli investimenti pubblici nel terzo trimestre del 2019 e l'accelerazione della crescita dell'economia attraverso l'attuazione di progetti nazionali. È quanto si legge in un rapporto del regolatore. "Secondo le previsioni della Banca di Russia, l'attuazione di progetti nazionali e l'aumento degli investimenti pubblici porterà ad un aumento del tasso di crescita del capitale fisso nel terzo trimestre allo 0,5-1 per cento, mentre il tasso di crescita del Pil sarà dello 0,8-1,3 per cento", scrivono gli autori del documento. Nel secondo trimestre, secondo le stime della Banca centrale, l'indicatore su base annua è diminuito dello 0,5-1 per cento. (Rum)