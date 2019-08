I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

- Sudan: inondazioni, bilancio sale ad almeno 62 morti - È salito ad almeno 62 il bilancio delle vittime delle inondazioni che hanno colpito il Sudan. È quanto reso noto dal sottosegretario ad interim del ministero della Salute, Suleiman Abdel Jabbar, che durante una conferenza stampa tenuta ieri ha dichiarato che 17 stati sono stati colpiti dalle forti piogge e dalle inondazioni, tuttavia non sussistono ancora le condizioni per dichiarare lo stato di disastro nazionale. “Un totale di 35.850 famiglie sono state colpite in tutto il paese, 22.676 case sono state distrutte, 13.074 case parzialmente sono danneggiate o distrutte, 8.780 servizi igienici sono collassati, 3.636 animali sono morti e 150 strutture pubbliche sono andate danneggiate”, ha detto Jabbar. Nel frattempo le Forze per la libertà e il cambiamento (Ffc, il cartello che racchiude le sigle dell’opposizione) hanno chiesto al Consiglio sovrano di adottare le misure necessarie, tra cui la dichiarazione di catastrofe nazionale. (segue) (Res)