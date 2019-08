I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

- Corea del Sud-Etiopia: premier Ahmed in visita a Seul, previsto incontro con presidente Moon - Il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha iniziato ieri una visita ufficiale di due giorni a Seul, in Corea del Sud, per incontrare il presidente sud coreano Moon Jae. Al suo arrivo a Seul, come riferisce l’ufficio del primo ministro in una nota, Ahmed è stato accolto dai funzionari di governo sud coreani e dai membri della comunità etiope a Seul, prima di recarsi al cimitero nazionale dei veterani coreani dove vi ha posto una corona e di fare visita all’Istituto coreano per la scienza e la tecnologia (Kist). Successivamente il premier ha incontrato i membri della comunità etiope in un ricevimento organizzato dall'ambasciata etiope a Seul. A seguire Ahmed ha incontrato il presidente della Export Import Bank (Exim Bank) della Repubblica di Corea, Sung-Soo Eun, con il quale ha discusso dei progetti in corso a sostegno in favore dell'Etiopia, che attualmente superano i 600 milioni di dollari, e di quelli futuri sanciti dalla recente firma di un accordo da 300 milioni di dollari nell'ambito del Fondo di cooperazione per lo sviluppo economico Corea-Etiopia per il periodo 2019-2020. Le relazioni tra Etiopia e Corea del Sud risalgono agli anni '50, quando l'allora imperatore Haileselassie I inviò alcuni battaglioni della sua Guardia del corpo imperiale per unirsi alle forze a guida Onu durante la guerra di Corea. (Res)