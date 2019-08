I fatti del giorno – Europa orientale

- Energia: Nord Stream 2, operatore annuncia completamento 75 per cento dei lavori - La costruzione del gasdotto Nord Stream 2 è stata completata al 75 per cento. Lo si apprende grazie ad un comunicato diffuso oggi dalla compagnia Nord Stream 2 AG, operatore del progetto. “In totale sono stati posizionati 1.855 chilometri di tubi sul fondale del Mar Baltico, nelle acque territoriali di Russia, Finlandia, Svezia e Germania: si tratta di circa il 75 per cento del totale”, si legge nel documento, in cui viene sottolineato che i lavori stanno procedendo bene e in linea con la tabella di marcia. (segue) (Res)