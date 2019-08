I fatti del giorno – Europa orientale (2)

- Moldova: presidente Dodon, non credo che paese aderirà ad Ue - L’adesione della Moldova all’Unione europea è improbabile: l’Europa non è ancora pronta per l’allargamento. Lo ha dichiarato il presidente del paese esteuropeo, Igor Dodon, in un’intervista rilasciata all’emittente televisiva bielorussa “Ont”. Stando alle informazioni diffuse, il capo dello Stato ha ribadito di voler rafforzare il legame del paese con l’Unione economica eurasiatica (Uee), sfruttando al contempo l’acquisizione di esperienza e risorse finanziarie dall’Unione europea. “Gli accordi che abbiamo firmato con Bruxelles sono per noi un’opportunità per migliorare la qualità della vita dei cittadini: tuttavia, non credo che la Moldova aderirà all’Unione europea, né che siano pronti per l’allargamento”, ha detto Dodon. (segue) (Res)