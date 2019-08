I fatti del giorno – Europa orientale (3)

- Repubblica Ceca: presidente Zeman riceve oggi candidato ministro Cultura Zaoralek - Il presidente ceco Milos Zeman riceverà oggi il candidato per il ministero della Cultura Lubomir Zaoralek al Castello di Lany. Il nuovo responsabile del dicastero dovrebbe assumere l'incarico già dalla giornata di domani, come riferiscono i media locali. Dopo l'ufficializzazione della sua nomina da parte del vicepremier e leader del Partito socialdemocratico ceco (Cssd), Jan Hamacek, anche il primo ministro, Andrej Babis, ha espresso parere positivo sul nome di Zaoralek. L'eventuale ingresso di quest'ultimo nell'esecutivo avrà ripercussioni in parlamento. Zaoralek presiede attualmente la commissione Esteri della Camera dei deputati di Praga. (segue) (Res)