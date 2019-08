I fatti del giorno – Europa orientale (4)

- Georgia: presidente Zurabishvili, elezioni in Abkhazia sono illegittime - Le cosiddette elezioni presidenziali che sono state organizzate nella regione occupata georgiana dell’Abkhazia sono assolutamente illegittime. Lo ha scritto la presidente del paese caucasico, Salome Zurabishvili, in un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter. “La Georgia condanna in tutto e per tutto questo processo vergognoso, che rappresenta l’ennesima violazione della nostra sovranità”, ha scritto la presidente. (segue) (Res)