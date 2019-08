I fatti del giorno – Europa orientale (5)

- Russia-Usa: entrano in vigore oggi le nuove sanzioni sul caso Skripal - Entra in vigore oggi la seconda tranche di sanzioni statunitensi contro la Federazione Russa per l’uso di un agente nervino classe “Novichok” allo scopo di assassinare Sergej Skripal, ex agente dell’intelligence sovietica, e sua figlia Julia nel Regno Unito il 4 marzo 2018. Lo si apprende grazie al relativo documento, reperibile online, pubblicato nel Registro federale e che segna ufficialmente l'entrata in vigore dei provvedimenti. “Il segretario di Stato ha annunciato un nuovo round di sanzioni contro la Federazione Russa lo scorso 29 marzo: le misure avranno effetto a partire dal 29 agosto 2019”, si legge nel documento, in cui viene specificato che con questo nuovo provvedimento verrà vietato a qualsiasi banca statunitense di fare credito o concedere prestiti al governo russo, a meno che la transazione in questioni non riguardi l’acquisto di generi alimentari. (Res)