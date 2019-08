I fatti del giorno - Medio Oriente

- G7: Trump, non siamo interessati a cambio leadership in Iran - Gli Stati Uniti sono a favore di un Iran forte all’interno dello scenario internazionale e non sono interessati ad un cambio di leadership nella repubblica islamica, anche se le attuali condizioni di vita dei cittadini iraniani sono inaccettabili. Lo ha dichiarato oggi ai giornalisti il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a margine del summit del G7 attualmente in corso nella località francese di Biarritz. “Non stiamo puntando ad un cambio di regime: gli ultimi anni ci hanno dimostrato che questa non è la soluzione”, ha detto Trump, aggiungendo che “il fatto che le autorità francesi abbiano invitato il ministro degli Esteri iraniano per tenere consultazioni a margine del vertice non è una sorpresa”, dal momento che l’obiettivo era quello di alleggerire le tensioni tra Washington e Teheran. “Sapevo che sarebbe venuto: non ho voluto incontrarlo semplicemente perché credo che sia troppo presto”, ha aggiunto. (segue) (Res)