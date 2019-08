I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

- Arabia Saudita: coalizione araba, intercettati sei missili Houthi verso Jizan - La Coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita in Yemen è riuscita a intercettare e a distruggere sei missili balistici lanciati dai ribelli sciiti yemeniti Houthi verso la città saudita meridionale di Jizan, sulla costa del Mar Rosso. Lo ha riferito ieri il portavoce della coalizione, Turki al Maliki, in una conferenza stampa. “Le milizie Houthi continuano a colpire i civili attraverso droni e missili balistici”, ha detto al Maliki, sottolineando come questi tentativi siano “un segnale delle perdite” dei ribelli “alla luce della prosecuzione delle operazioni militari nella provincia di Saada”, nel nord dello Yemen. Parlando dall’emittente televisiva emiratina “Al Arabiya”, il portavoce della coalizione ha detto che gli Houthi continuano a sfruttare il porto di Hodeidah, nello Yemen occidentale, “per scopi non civili”, contravvenendo così agli accordi raggiunti con la mediazione delle Nazioni Unite. (segue) (Res)