I fatti del giorno - Medio Oriente (5)

- Medio Oriente: media Hezbollah, “nuovo raid israeliano contro base palestinese in Libano” - Gli aerei da guerra israeliani avrebbero lanciato prima dell’alba due missili contro una base palestinese nella Valle della Bekaa, nel Libano orientale: lo riferisce l’emittente televisiva libanese “Al Manar”, considerata vicina al partito libanese filo-iraniano Hezbollah. L’attacco avrebbe colpito un accampamento del comando generale del Fronte popolare per la liberazione della Palestina nella zona di Qousaya, vicino al confine con la Siria. Un rappresentante palestinese ha confermato al quotidiano libanese “An Nahar” che un drone ha colpito “tre volte” uno dei siti del Fronte, senza però causare vittime. L’Esercito libanese non ha ancora commentato l’accaduto. I presunti aerei avvengono dopo che due droni israeliani sono precipitati nei quartieri sciiti di Beirut controllati da Hezbollah. (Res)