I fatti del giorno - Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia: ministro Esteri Dacic, Togo 15mo paese che ritira riconoscimento Kosovo - Il Togo è il 15 paese ad aver ritirato nell'ultimo periodo il proprio riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo: lo ha reso noto il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, secondo quanto riportava nella serata di ieri l'emittente "Tv Pink". Dacic ha precisato che la decisione è stata presa lo scorso 28 giugno, e che i paesi del Quintetto hanno emesso una nota proprio nel giorno in cui il ministro avrebbe voluto comunicare la notizia pubblicamente. La nota del Quintetto, ha ricordato Dacic, si esprimeva contro la politica condotta da Belgrado per un ritiro del riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente e dunque il ministro ha deciso di non dare la notizia. "Non volevamo che sembrasse che fondiamo la nostra politica sulla ripicca. Noi facciamo il nostro lavoro", ha commentato Dacic. L'obiettivo di Belgrado, ha poi ribadito il ministro, è quello di far diminuire il numero dei paesi che hanno riconosciuto il Kosovo portandolo al di sotto di 97, ovvero al di sotto della metà dei membri delle Nazioni Unite. "Con ciò faremo in modo che (a Pristina) non possano comportarsi come vogliono, e che debbano andare verso un accordo senza pensare che la cosa è finita. E' stato dimostrato che non è finita", ha concluso Dacic. (segue) (Res)