I fatti del giorno - Balcani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Albania: procura chiede informazioni in Grecia su sindaco di Vora - La procura della Repubblica albanese si è rivolta ufficialmente alle autorità giudiziarie greche per avere informazioni sul passato di Agim Kajmaku, sindaco di Vora - comune a 20 chilometri a sud di Tirana – accusato dall'opposizione albanese di centro destra guidata da Lulzim Basha di aver nascosto di essere stato condannato ed espulso in Grecia. Allo stesso Kajmaku intanto è stato chiesto di registrare le proprie impronte, che saranno successivamente inviate in Grecia per verificare se sia stato o meno condannato. L'invio delle impronte risulta essere indispensabile, anche perché Kajmaku, durante la sua permanenza in Grecia tra la fine degli anni Novanta e l'inizio dei Duemila, avrebbe utilizzato un altro nome. L'avvio delle procedure da parte della procura è avvenuto a seguito di una denuncia posta dall'opposizione. (segue) (Res)