I fatti del giorno - Balcani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bosnia: annunciata per domani nuova seduta presidenza, per rappresentante serbo Dodik "sarà una farsa" - E' stata annunciata per domani una nuova seduta della presidenza tripartita bosniaca che, secondo il rappresentante serbo Milorad Dodik, "sarà una farsa". Secondo quanto riferisce oggi il sito del quotidiano "Nezavisne novine", Dodik ha detto che "se non sarà completato il processo di nomina del premier designato Zoran Tegeltija, la riunione sarà una farsa". Precedentemente, sia il rappresentante croato Zeljko Komsic che il bosniaco musulmano Sefik Dzaferovic hanno annunciato di non volere sostenere la nomina del serbo Tegeltija a premier designato prima dell'approvazione del primo Piano d'azione Map con la Nato, respinta con veemenza dallo stesso Dodik. Quest'ultimo ha affermato che "posso dire che parteciperò alla seduta, ma non posso dire nulla di più". (segue) (Res)