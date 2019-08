I fatti del giorno - Asia (3)

- Cina: Pechino segnala intervento diretto nella crisi di Hong Kong - Le autorità cinesi hanno inviato il segnale sinora più inequivocabile dell’intenzione di intervenire direttamente per sedare le proteste anti-governative che da mesi paralizzano Hong Kong, e che Pechino definisce ormai una “rivoluzione colorata” alimentata dall’esterno. Un commento pubblicato ieri dall’agenzia di stampa ufficiale “Xinhua” afferma che “intervenire in risposta alle sommosse di Hong Kong non è solo parte dell’autorità, ma anche della responsabilità del governo centrale cinese”. L’agenzia di stampa riporta dichiarazioni dell’ex leader cinese Deng Xiaoping che giustificano un intervento di Pechino in situazioni analoghe a quella attualmente in corso nell ex colonia britannica. Sabato, 24 agosto, il quotidiano ufficiale cinese “Global Times” ha riferito che la polizia militare cinese si sta assembrando a Shenzhen, di fronte ad Hong Kong, in vista di “apparenti esercitazioni su larga scala”, e che numerosi trasporti truppe corazzati, autocarri e altri veicoli in dotazione alla forza paramilitare sono stati visiti dirigersi verso la città cinese. (segue) (Res)