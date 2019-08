Infrastrutture: Russia, modificati termini accordo per costruzione ponte su fiume Volga

- Le autorità della regione russa di Samara hanno modificato i termini dell’accordo per la costruzione di un ponte sul fiume Volga, commissionata nel quadro di un progetto per la creazione di un corridoio di trasporto internazionale tra la Cina occidentale e l’Europa. Lo riferisce il quotidiano “Vedomosti”, aggiungendo che i negoziati per stabilire i nuovi termini dell’accordo hanno avuto una durata di quattro mesi: stando alle nuove stime, il valore complessivo del progetto è pari a 120,8 miliardi di rubli (circa 1,64 miliardi di euro). L’iniziativa rientra nel quadro del progetto per il corridoio di trasporto internazionale commissionato dal presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. Lungo quasi 100 chilometri, il percorso attraverserà i fiumi Volga, Tisherek, Maza e Tajdakovo. (Rum)