Congo-Kinshasa: presidente Tshisekedi nomina nuovo governo

- Il primo ministro della Repubblica democratica del Congo (Rdc), Sylvestre Ilunga Ilunkamba, ha nominato la nuova squadra di governo, a quasi otto mesi dalle elezioni presidenziali dello scorso 30 dicembre. È quanto reso noto questa mattina dall'ufficio del primo ministro in un comunicato. L’esecutivo prevede cinque vicepremier: si tratta di Gilbert Kankonde Malamba, Celestin Tunda Ya Kasende, Jean Baudoin Mayo Mambeke, Elysée Munembwe Tamukumwe, Willy Ngoopos Sunzhel, che guideranno rispettivamente i dicasteri dell’Interno, della Giustizia, del Bilancio, della Pianificazione e delle Infrastrutture. Fra le altre nomine di rilievo, quella di Marie Tumba Nzeza come ministro degli Esteri; quella di José Sele Yalaghuli come ministro delle Finanze; quella di Acacia Bandubola Mbongo come ministro dell'Economia; quella di Rubens Mikindo Muhima come ministro degli Idrocarburi; quella di Aimé Ngoy Mukena come ministro della Difesa; quella di Eustache Muhanzi Mubembe come ministro delle Risorse idriche e dell'elettricità; quella di Nene Nkulu Ilunga come ministro del Lavoro, del lavoro e della previdenza sociale. (segue) (Res)