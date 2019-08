Congo-Kinshasa: presidente Tshisekedi nomina nuovo governo (2)

- La nomina del nuovo governo è stata a lungo rinviata in seguito al protrarsi delle trattative fra la coalizione Fronte comune per il Congo (Fcc) dell’ex presidente Joseph Kabila e l'alleanza Cach del presidente in carica Felix Tshisekedi, che il mese scorso hanno concordato che la nuova squadra di governo sarebbe stata composta da 65 membri di cui 42 appartenenti alla Fcc e 23 dalla Cach. Ilunkamba Ilunkamba è un politico di lungo corso che ha ricoperto diversi incarichi ministeriali dagli anni '80 fino ai primi anni ’90, è stato nominato primo ministro lo scorso 20 maggio dopo le dimissioni del premier uscente Bruno Tshibala. La nomina di un nuovo premier era stata rinviata a lungo a causa delle divergenze tra il presidente Tshisekedi, vincitore delle elezioni presidenziali del 30 dicembre, e il suo predecessore Kabila, la cui coalizione Fcc continua a controllare la maggioranza dei seggi in parlamento. Le settimane precedenti la nomina di Ilunkamba erano state caratterizzate da un braccio di ferro fra i due leader, in particolare sul nome che avrebbe dovuto ricoprire l'incarico di primo ministro. (segue) (Res)