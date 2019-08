Congo-Kinshasa: presidente Tshisekedi nomina nuovo governo (3)

- Secondo quanto riferito da fonti vicine alla presidenza citate da alcuni media congolesi, Tshisekedi si sarebbe infatti rifiutato di accogliere la proposta di Kabila di nominare come nuovo primo ministro Albert Yuma, attuale presidente della compagnia mineraria statale Gecamines e stretto alleato dell'ex capo dello Stato ma considerato da Tshisekedi troppo “compromesso” con il vecchio regime in quanto artefice della riforma del codice minerario che ha aumentato le tasse alle società straniere operanti nel paese, suscitando aspre proteste delle principali compagnie minerarie, tra cui Glencore e Barrick. Oltre a Yuma, secondo le stesse fonti, Kabila avrebbe proposto a Tshisekedi altri due nomi per ricoprire l’incarico di primo ministro: l’attuale ministro delle Finanze, Henri Yav, e Jean Mbuyu, già consigliere per la Sicurezza nazionale di Kabila. Il nome di Ilunkamba sembra quindi rispondere alle esigenze di compromesso fra i due leader. In base alla Costituzione congolese, la scelta del nuovo premier spetta alla coalizione di maggioranza relativa in parlamento, in questo caso l’Fcc di Kabila, che ha vinto le elezioni parlamentari di dicembre conquistando 342 dei 485 seggi contro i soli 50 ottenuti dalla coalizione Cach di Tshisekedi. (segue) (Res)