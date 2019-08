Congo-Kinshasa: presidente Tshisekedi nomina nuovo governo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per evitare l’impasse, a marzo Tshisekedi e Kabila hanno raggiunto un accordo per formare una coalizione di governo. “Il Fcc (Fronte comune per il Congo, la coalizione di Kabila) e il Cach (quella di Tshisekedi) affermano la loro volontà comune di governare insieme come parte di un governo di coalizione per rafforzare il clima di pace e stabilità del paese e facilitare la rapida istituzione di un governo”, si legge in una dichiarazione diffusa lo scorso 7 marzo. Tshisekedi ha vinto le elezioni presidenziali del 30 dicembre con il 38,57 dei voti contro il 34,83 dell'altro candidato di opposizione Martin Fayulu e il 23,84 per cento di Emmanuel Shadary, candidato dell’ex presidente Joseph Kabila, il quale non ha corso per un terzo mandato ma mantiene un forte controllo sulla vita politica del paese. I risultati sono stati contestati da diverse organizzazioni internazionali e dal candidato Fayulu, che ha parlato di un “colpo di Stato elettorale” e ha rivendicato la propria vittoria, presentando ricorso alla Corte costituzionale, che lo scorso 21 gennaio ha tuttavia respinto il ricorso e convalidato la vittoria di Tshisekedi. (Res)