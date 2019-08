Romania: premier Dancila invierà oggi a presidente Iohannis proposte nuovi ministri

- La premier romena, Viorica Dancila, invierà oggi al presidente Klaus Iohannis le nuove proposte per gli incarichi di ministri dell'Interno, della Giustizia e dell'Istruzione. È quanto si legge in una nota dell'esecutivo. Il segretario generale del Partito socialdemocratico (Psd), Mihai Fifor, è stato proposto al dicastero dell'Interno, di cui ha già assunto l'interim, mentre il senatore Serban Valeca dovrebbe diventare il novo ministro dell'Istruzione. Il ministro della Giustizia in carica, Ana Birchall, assumerà nuovamente l’incarico di vicepremier responsabile per i Partenariati strategici, mentre al deputato Iulian Iancu spetterà il medesimo incarico in materia di affari economici. L'opposizione ha criticato duramente la proposta della giudice Girbovan al ministero della Giustizia, ricordando che è stata una fervente sostenitrice delle modifiche apportate alle leggi sulla giustizia dalla coalizione al governo formata dal Psd e dall'Alleanza liberaldemocratica (Alde), ritenuta da molto come un tentativo di subordinare i magistrati e fermare la lotta alla corruzione. (Rob)