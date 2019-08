Cultura: Raggi, al via bando "Contemporaneamente Roma 2019". Eventi diffusi da centro a periferia

- "Anche quest’anno l’Amministrazione dedica l’autunno all’arte e alla produzione contemporanea. C’è tempo fino al 9 settembre per partecipare all’avviso pubblico di Contemporaneamente Roma 2019". Così, su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Roma, simbolo nel mondo per storia, arte e archeologia - spiega - anche attraverso questa iniziativa si afferma come capitale internazionale della cultura. Mediante il bando vogliamo dare sostegno anche agli operatori culturali che lavorano su nuove forme espressive: performance, installazioni, sperimentazioni nell'audiovisivo, anche con tecnologie innovative. Attraverso questi ed altri linguaggi, operatori e artisti sono chiamati a realizzare manifestazioni che valorizzino gli spazi urbani, coinvolgendo un pubblico sempre più ampio. Vogliamo che l'offerta culturale sia diffusa su tutto il territorio della città: per questo sarà dato spazio in graduatoria ad almeno un progetto per ogni Municipio, come accade per gli altri bandi dedicati alla cultura. Ringrazio per questo l'assessore alla Crescita Culturale Luca Bergamo. Le proposte per Contemporaneamente Roma potranno ricevere un contributo fino a 32.000 euro e dovranno svolgersi nel periodo compreso tra il 26 ottobre e il 31 dicembre 2019. Per le informazioni sulla partecipazione vi invito a visitare il sito www.contemporaneamenteroma.it". (rer)