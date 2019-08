Governo: Paragone (M5s), a Di Maio consiglio di fare bene ministro Lavoro

- Gianluigi Paragone, parlamentare del Movimento cinque stelle, intervenendo ad "Agorà Estate" su Rai3, in merito a Di Maio ha sostenuto che "Luigi può fare benissimo quello che stava facendo adesso. Soprattutto, io gli consiglio di fare bene il ministro del Lavoro. Io l'ho criticato, è noto - ha ricordato -, perché gli ho dato nella mia critica un consiglio. Tu hai due Ministeri che sono l'epicentro della crisi: il Lavoro e lo Sviluppo economico. Oggi è tutto lì dentro. Se non hai un ministro dell'Economia che in qualche modo ti copra le spalle, rischi di pagare il prezzo più alto. E per alcuni versi Luigi ha pagato un prezzo alto in termini di consenso e di difficoltà, di affanno politico. Ci sta". Perché, ha spiegato ancora il senatore pentastellato, "il tema del lavoro è il tema più urgente che abbiamo. Ecco perché non posso mettermi con coloro che ancora difendono il Jobs Act". (Rin)