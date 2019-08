Roma: sorpresi a rubare dentro appartamento si danno alla fuga, due romani arrestati. In auto arnesi per scasso e refurtiva

- Nel corso dei servizi di controllo per prevenire i furti in appartamento, i carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma hanno arrestato due cittadini romani, di 60 e 64 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine. I due avevano forzato la finestra di un appartamento e si erano introdotti all’interno portando via gioielli e vari oggetti ma, durante la fuga, sono stati bloccati. È accaduto la scorsa notte in via Giuseppe Taverna dove i carabinieri sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al 112. A bordo di un’auto, intestata alla moglie di uno dei due, i carabinieri hanno trovato numerosi arnesi da scasso mentre, nelle tasche dei fermati sono stati rinvenuti un sacchetto contenente un bracciale e una collana in argento e vari oggetti di bigiotteria. La refurtiva è stata restituita ai proprietari dell’abitazione, non presenti al momento del furto. Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo. (rer)