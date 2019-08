Romania: Theodor Paleologu sarà il candidato del Partito movimento popolare alle presidenziali

- Theodor Paleologu, ex ministro della Cultura romeno, sarà il candidato del Partito movimento popolare (Pmp) alle elezioni presidenziali che si terranno a novembre. Lo riferisce l'agenzia d'informazione romena "Mediafax". Paleologu ha ricevuto ieri sera il voto unanime del direttivo nazionale del partito, su proposta del presidente onorario del Pmp, Traian Basescu, ex capo dello Stato dal 2004 al 2014. Oggi ha annunciato la sua candidatura alle presidenziali anche l'attore Mircea Diaconu, ex eurodeputato. Sabato, il Partito socialdemocratico (Psd), numero uno al governo, ha lanciato nel corso di un congresso la candidatura della premier Viorica Dancila alle presidenziali. Alle presidenziali si candideranno anche il capo dello Stato in carica, Klaus Iohannis, che potrà contare sul Partito nazionale liberale (Pnl); Dan Barna, il leader dell'alleanza Usr-Plus, e Ramona Ioana Bruynseels, in rappresentanza di un movimento politico extraparlamentare. I media ipotizzano anche la candidatura del capo dell'Alleanza liberaldemocratica (Alde), Calin Popescu Tariceanu, partner dei socialdemocratici al governo. (Rob)