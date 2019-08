Polonia: traffico aeroportuale record negli scali regionali

- Nella prima metà di quest'anno gli aeroporti regionali polacchi hanno servito 13,7 milioni di passeggeri. Secondo l'associazione Aci Europe (Airports Council International Europe) nel primo semestre del 2019 i cinque maggiori aeroporti regionali polacchi (escludendo quindi lo Chopin di Varsavia) sono stati quello di Cracovia con 3,80 milioni di passeggeri serviti, Danzica con 2,46 milioni, Katowice con 2,03 milioni, Breslavia con 1,64 milioni e Modlin-Varsavia con 1,58 milioni. In termini di aumento del numero di passeggeri serviti, Cracovia è leader con 616 mila passeggeri in più rispetto allo stesso periodo del 2018. Il secondo aeroporto per crescita di passeggeri è quello di Breslavia, dove il traffico è aumentato di 145 mila persone; terza Danzica, con un traffico cresciuto di 138 mila i viaggiatori. La maggiore crescita in percentuale l'ha fatta invece registrare l'aeroporto Olsztyn-Mazury con un più 26 per cento. Nell'intero 2018 la rete dei 13 aeroporti locali polacchi è stata utilizzata da 28,1 milioni di viaggiatori oltre 3,7 milioni in più rispetto al 2017, questo è stato il miglior risultato nella storia degli aeroporti regionali polacchi. Le previsioni per il 2019 sono di un traffico attorno ai 30 milioni di viaggiatori. (Vap)