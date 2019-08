Algeria: partito islamico Msp pronto a partecipare alle prossime presidenziali

- Il Movimento della società per la pace (Msp), partito algerino affiliato ai Fratelli musulmani, ha annunciato di essere pronto a partecipare alle prossime elezioni presidenziali. Ad dirlo è stato il leader del movimento islamico, Abderrazak Makri, sottolineando la disponibilità a “partecipare a qualsiasi iniziativa politica nel quadro del consenso nazionale”, in un chiaro riferimento alla Commissione per la promozione del dialogo (Cnd), l’organismo incaricato di “traghettare” il paese fuori dall’attuale crisi politica e sociale. "Siamo pronti per qualsiasi progetto nazionale nell'interesse del paese, comprese le elezioni", ha detto ieri Makri secondo quanto riferito dal quotidiano locale “Echorouk”. Il leader della formazione politica musulmana ha parlato anche della “tangentopoli” algerina scoppiata dopo le dimissioni dell’ex presidente della Repubblica, Abdelaziz Bouteflika. “Ho sempre parlato della corruzione economica (...) e gli arresti sono un'altra prova che il paese era governato da una banda di criminali. L’importante non è chi è in prigione, ma che gli algerini recuperano i loro soldi”, ha concluso Makri. (Ala)