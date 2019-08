Napoli: Verdoliva (Asl Na 1), necessari provvedimenti per tutelare gli operatori

- "La nostra dottoressa ha dimostrato quanto attaccamento al lavoro e ai pazienti hanno i nostri operatori". Lo ha dichiarato Ciro Verdoliva, direttore generale Asl Na 1 durante la trasmissione "Barba e capelli" di Radio Crc. "Abbiamo degli operatori sanitari che vogliono essere degli eroi - ha proseguito Verdoliva - e lo sono ogni giorno, sia per le condizioni in cui lavorano, sia per le risorse che vengono fornite. Cambiano delle regole applicate in tutto il Mondo e non si comprende perché da noi vi siano questi bivacchi. Ho trovato, in una camera di degenza, un torneo di burraco. Mi sembra troppo. Del San Giovanni Bosco se ne continua a parlare, senza evidenziare tutte le proposte di legge ancora in sospeso. Ci sono dei provvedimenti, in Italia, che dovrebbero correre come un treno, assumendo l'unica bandiera importante, quella verde bianca e rossa". "L'azienda - ha concluso il direttore dell'Asl - ha già messo in campo la possibilità di supportare gli operatori sanitari, costituendosi anche parte civile". (Ren)