Sudan: scontri tribali a Port Sudan, Consiglio sovrano dichiara stato d’emergenza nello stato del Mar Rosso (2)

- La formazione del Consiglio sovrano è stata ufficializzata con un decreto costituzionale emesso da Abdel Fattah al Burhan, capo uscente del Consiglio militare di transizione (Tmc), e in seguito annunciata dal portavoce del Tmc, Shams al Din Kabbashi, in una conferenza stampa tenuta lo scorso 20 agosto a Khartum. Il Consiglio, ha confermato il portavoce, sarà guidato dallo stesso Burhan e sarà formato da un totale di 11 membri (cinque militari, cinque civili e uno indipendente scelto fra le due parti). In linea con la Dichiarazione costituzionale approvata lo scorso 17 agosto, il governo sarà incaricato di dirigere la politica nazionale durante il periodo di transizione, ma dovrà condividere il comando delle forze armate con il Consiglio sovrano. I cinque militari che formeranno il Consiglio saranno, oltre a Burhan e al suo vice Mohamed Hamdan Dagalo alias “Hemetti, lo stesso Kabbashi, Yasir al Atta, Ibrahim Jabir Karim, mentre i cinque civili saranno Aisha Mousa, Siddig Tower, Mohamed Elfaki Suleiman, Hassan Sheikh Idris e Taha Othman Ishaq. Raja Nicolas Abdel-Masih sarà invece il membro indipendente designato dalle due parti. (Res)