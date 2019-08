India: estremismo maoista, 310 attacchi e 88 persone uccise da gennaio a maggio

- Il ministro dell’Interno dell’India, Amit Shah, ha incontrato oggi i responsabili della polizia di dieci Stati colpiti dal fenomeno del naxalismo, ovvero la ribellione maoista: Chhattisgarh, Jharkhand, Orissa, Bengala Occidentale, Bihar, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh e Uttar Pradesh; all’incontro hanno partecipato anche alcuni capi dei governi statali: Nitish Kumar (Bihar), Naveen Patnaik (Orissa), Yogi Adityanath (Uttar Pradesh), Kamal Nath (Madhya Pradesh), Raghubar Das (Jharkhand) e Bhupesh Baghel (Chhattisgarh). La riunione è stata convocata per fare il punto sulle operazioni di sicurezza e sulle iniziative di sviluppo. Nei primi cinque mesi di quest’anno in tutto il paese sono stati registrati 310 attacchi e sono state uccise 88 persone. Il ministro ha osservato, comunque, un miglioramento nell’ultima legislatura: 8.782 casi nel periodo 2009-13 contro i 4.969 del periodo 2014-18, con un calo del 43,4 per cento; 3.326 caduti tra civili e addetti alla sicurezza nel 2009-13 contro 1.321 nel 2014-18, con una riduzione del 60,4 per cento. Tra il 2009 e il 2018 sono stati uccisi 1.400 ribelli. (segue) (Inn)