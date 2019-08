Fiumicino: comune, oggi e domani chiuso sportello "Carta di identità Al Volo"

- Il comune di Fiumicino, in una nota stampa, informa che "per aggiornare il sistema informatico dopo lo spostamento, lo sportello 'Carta di identità Al Volo' presente in aeroporto rimarrà chiuso oggi 26 agosto e domani 27 agosto 2019". (Com)