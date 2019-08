Algeria: nominato nuovo ministro della Cultura dopo tragedia concerto rap

- Il capo dello Stato “ad interim” dell’Algeria, Abdelkader Bensalah, ha nominato il ministro delle Comunicazioni e portavoce del governo, Hassane Rabhi, come nuovo ministro della Cultura facente funzioni. Rabhi succede al ministro Meriem Merdaci, che aveva rassegnato le dimissioni sabato scorso, 24 agosto. Il cambio ai vertici del dicastero della Cultura, spiega il quotidiano locale “Echorouk”, segue la tragedia al concerto del cantante rap algerino Soolking, dove una calca è costata la vita ad almeno cinque ragazzi (sette secondo il quotidiano “El Bilad”) nella notte tra giovedì e venerdì scorso. La tragedia ha avuto luogo all'ingresso dello Stadio del 20 agosto 1955 di Algeri, dove era in programma l’esibizione. Molti giovani minuti di biglietto non hanno potuto accedere al concerto, perché lo stadio era pieno. Da lì sarebbe esplosa una colluttazione che ha in seguito scatenato il fuggi fuggi generale. (Ala)