Russia-Georgia: secondo turno presidenziali Abkhazia fissato l'8 settembre

- Il secondo turno delle elezioni presidenziali nell'autoproclamata repubblica di Abkhazia si terrà l'8 settembre. Vi prenderanno parte il presidente attualmente in carica, Raul Khadzhimba, e il leader del partito di opposizione Amtsakhara, Alkhas Kvitsiniya, come ha dichiarato il presidente del parlamento, Valerij Kvarchia. Nessun candidato ha superato al primo turno la soglia del 50 percento, necessaria per l'elezione diretta. (Rum)