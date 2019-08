Libia: presidente Burkina Faso, “terrorismo nel Sahel legato alla crisi libica”

- Il presidente del Burkina Faso, Roch Kaboré, ha affermato che “è difficile separare la questione del terrorismo nella zona del Sahel dalla crisi libica”. In un tweet, il capo dello Stato burkinabé ha detto che “la sicurezza del mondo inizia dal Sahel”, invitando i leader del G7 riuniti in Francia ad adottare “una posizione chiara per portare pace e stabilità in Libia”. (Res)