Sudan: inondazioni, bilancio sale ad almeno 62 morti (2)

- In una dichiarazione rilasciata venerdì scorso, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef) Sudan ha dichiarato che le inondazioni hanno colpito oltre 190 mila persone in 15 diversi stati del paese, tra cui quello di Khartum, uccidendo 60 persone. L'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha) ha fatto sapere che saranno necessari 150 milioni di dollari in donazioni aggiuntive per rispondere alle conseguenze delle inondazioni, oltre a 1,1 miliardi di dollari necessari per gestire la situazione umanitaria complessiva nel paese. Il Sudan è colpito annualmente da forti inondazioni. Nell'agosto 2013 più di 50 persone morirono nelle indondazioni, la maggior parte delle quali nella capitale Khartum, mentre nel 2016 circa 100 persone sono morte in tutto il paese a causa di inondazioni causate da piogge torrenziali che hanno distrutto migliaia di case. (Res)