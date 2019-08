Montenegro: Fronte democratico, mancano presupposti base per dialogo su riforma costituzionale

- In Montenegro non ci sono attualmente "i presupposti di base" affinché il Fronte democratico, schieramento leader dell'opposizione, partecipi al lavoro della Commissione per la riforma costituzionale. Lo ha affermato uno dei leader del partito Milan Knezevic all'agenzia d'informazione "Mina". Knezevic ha detto che il suo schieramento "non parteciperà alle riforme elettorali se non ci saranno garanzie di uguaglianza del popolo serbo e senza un governo tecnico orientato a preparare le prossime elezioni".(Mop)