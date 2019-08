Viabilità Roma: al via stasera lavori manutenzione straordinaria Viadotto Magliana, fino al 28 deviate linee tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 26 al 28 agosto, dalle ore 22.00 alle ore 6.00, per consentire i lavori di manutenzione straordinaria del viadotto della Magliana, viene chiuso al traffico lo stesso, nella careggiata in direzione di Roma-Centro (via Laurentina),nel tratto compreso tra via della Magliana e viale del Cappellaccio. È quanto si legge sul sito dell'Atac. Le linee 31-780 e Collegamento M02, sono deviate: linea 31 solo in direzione Stazione metro Laurentina: da viale Isacco Newton (altezza viadotto della Magliana), devia per via della Magliana, piazza Antonio Meucci, lungotevere degli Inventori, Ponte Marconi, viale Guglielmo Marconi, via Cristoforo Colombo, uscita altezza Hotel Sheraton, inversione di marcia al di sotto del viadotto della Magliana, viale del Pattinaggio, normale itinerario. Linea 780 solo in direzione piazzale Nervi: da piazza Antonio Meucci, devia per lungotevere degli Inventori, Ponte Marconi, viale Guglielmo Marconi, via Cristoforo Colombo, uscita altezza Hotel Sheraton, inversione di marcia al di sotto del viadotto della Magliana, viale del Pattinaggio, normale itinerario. Vengono temporaneamente soppresse le fermate n. 71444-71445-71446-71447-71448 e 71449. Collegamento M02 proveniente dalla rimessa Magliana: da via della Magliana (altezza viadotto della Magliana), proseguono per via della Magliana, piazza Antonio Meucci, lungotevere degli Inventori, Ponte Marconi, viale Guglielmo Marconi, via Cristoforo Colombo, uscita altezza Hotel Sheraton, inversione di marcia al di sotto del viadotto della Magliana, viale del Pattinaggio, normale itinerario. (rer)