India-Senegal: premier indiano Modi incontra presente senegalese Sall a margine G7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha incontrato il presidente del Senegal, Macky Sall, oggi a Biarritz, in Francia, a margine del vertice del G7. Lo rende noto il portavoce del ministero degli Esteri indiano, Reveesh Kumar, via Twitter. I due leader “hanno discusso dei legami bilaterali, della partnership di sviluppo e della cooperazione contro il terrorismo e nei consessi internazionali tra i vari temi”. Modi partecipa al summit come ospite, su invito del presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, alle sessioni odierne sul clima, gli oceani e la biodiversità e sulla trasformazione digitale. Sall è presidente della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Cedeao).(Inn)