Ucraina: presidente Zelensky, decisione su nuovo premier arriverà in settimana

- Il premier ucraino Volodymyr Zelensky è intenzionato a scegliere il candidato per la carica di primo ministro del paese nel corso di questa settimana. “Devo prendere la decisione in questa settimana, non è necessario attendere oltre”, ha affermato il capo dello Stato, spiegando di avere in mente due nominativi. Il nuovo premier dovrà essere in grado di risolvere i problemi di natura economica dell’Ucraina. “Dovrebbe essere qualcuno che ha in mente un modello, sia per aiutare i cittadini che per portare avanti le riforme. Si tratta di un compito difficile e di carattere globale”, ha spiegato Zelensky. (Res)