G7: Trump, Cina vuole tornare al tavolo dei negoziati su questione dazi

- Le autorità cinesi hanno contattato i negoziatori commerciali statunitensi, dichiarandosi disposte a tornare al tavolo delle consultazioni a fronte delle rinnovate tensioni tra Washington e Pechino nel quadro della guerra dei dazi. Lo ha dichiarato oggi il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a margine del summit del G7 attualmente in corso nella città francese di Biarritz. “Ritorneremo al tavolo dei negoziati: credo che abbiano qualcosa da proporre. Hanno avuto danni consistenti, ma sono convinto che si siano resi conto che questa è la cosa migliore da fare, e li rispetto molto per questo: si tratta di uno sviluppo estremamente positivo per tutto il mondo”, ha detto Trump. (Res)