Libia: ambasciatore Usa Norland, presto riapertura sede diplomatica a Tripoli

- Gli Stati Uniti intendono riaprire “presto” la propria ambasciata in Libia. Lo ha detto il nuovo ambasciatore statunitense a Tripoli, Richard Norland, in un video messaggio in lingua araba pubblicato su Facebook. Il diplomatico ha ribadito l'impegno del suo paese per trovare una soluzione politica alla crisi libica, spiegando che la situazione attualmente non consente all’ambasciata di operare dall’interno della Libia, motivo per cui Norland è temporaneamente basato a Tunisi. Nato nel 1955 in Marocco, Norland è un diplomatico di lungo corso e prima dell’incarico attuale ha prestato servizio nel “Joint Chiefs of Staff”, un corpo di alti dirigenti del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti che hanno il compito di assistere il presidente, il segretario della Difesa, il Consiglio di sicurezza nazionale su questioni militari. Nella sua carriera ha prestato servizio come ambasciatore degli Stati Uniti in Uzbekistan (2007-2010) e in Georgia (2012-2015). Prima di servire come ambasciatore, Norland ha prestato servizio per due anni come vice capo della missione presso l'ambasciata degli Stati Uniti a Kabul, in Afghanistan. È stato anche vice capo della missione a Riga, in Lettonia, e ha prestato servizio a Mazar-e-Sharif, in Afghanistan, come diplomatico con la squadra per gli affari civili dell'esercito degli Stati Uniti per la ricostruzione politica ed economica. (Lit)