Gragnano (Na): Cc rinvengono due ordigni e oltre 4 kg di marijuana in un rudere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione di Gragnano hanno rinvenuto, in un rudere del posto in stato di abbandono, 12 involucri di marijuana per un peso complessivo di 4,7kg, nascosti in alcune cassette di plastica per alimenti. I militari hanno inoltre trovato 2 ordini esplosivi artigianali e 15 cartucce per fucile calibro 12. Gli artificieri del comando di Napoli hanno provveduto a far brillare le due bombe. Nel corso della stessa attività i militari dell’Arma hanno rinvenuto, poco distante dal rudere abbandonato, una piantagione di 120 piante di cannabis e denunciato una coppia per coltivazione di sostanze stupefacenti: nel fondo agricolo dei due pensionati di 71 e 68 anni è stata trovata una pianta di cannabis alta 2 metri. (Ren)