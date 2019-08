Ungheria: partiti di governo temono "clima d'odio" in elezioni locali

- L'alleanza che guida il governo ungherese, formata dai partiti Fidesz e Cristiano-Democratici, è preoccupata del clima che si sta creando nell'avvicinamento alle elezioni locali del prossimo 13 ottobre. Secondo Lajos Kasa, responsabile della campagna elettorale di Fidesz, gli ungheresi si devono preparare ad azioni costanti di disinformazione, in qualsiasi forma e su qualsiasi canale informativo, da parte dei partiti di opposizione. Kasa ha dichiarato che "il tema comune dell'opposizione è cacciare dal governo il primo ministro Viktor Orban e il suo partito Fidesz, ma queste sono elezioni amministrative che non influenzano la politica nazionale. Gli ungheresi capiranno presto che la scelta è tra chi offre sviluppo al paese, ovvero i partiti di governo, e chi semina odio ed è in continua guerra politica e vuole il caos". Kasa ha poi aggiunto che il partito Fidesz avrebbe schierato o sostenuto candidati sindaco in circa 1.200 amministrazioni locali sulle 3.200 presenti in tutto il paese.(Vap)