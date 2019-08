Bosnia: Forze armate in possesso di 6 mila tonnellate di munizioni in esubero

- Le Forze armate della Bosnia-Erzegovina sono in possesso di 6.100 tonnellate di munizioni in esubero. Lo ha confermato il ministero della Difesa di Sarajevo al quotidiano "Nezavisne novine". Si tratta a ogni modo di una quantità inferiore a quella contenuta nel primo Piano nazionale annuo per la Nato, secondo cui l'esercito bosniaco sarebbe in possesso di 10.500 tonnellate di munizioni in esubero. (Bos)